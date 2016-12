El Papa insta a asumir la "deuda" con los jóvenes, obligados a "mendigar" por empleos

El Papa ha instado a asumir la "deuda" con los jóvenes, a los que se les debe dar un "lugar protagonista" ante las inmadureces de la sociedad. "Hemos creado una cultura que, por un lado, idolatra a la juventud queriéndola hacer eterna pero, paradójicamente, hemos condenando a nuestros jóvenes a no tener un espacio de real inserción, ya que lentamente les hemos ido marginando de la vida pública, obligándoles a emigrar o a mendigar por empleos que no existen o no les permiten proyectarse en un mañana", ha dicho.