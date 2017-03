El Papa a los jóvenes que participarán en la JMJ de Panamá: "La sociedad los necesita"

El Papa ha asegurado a los jóvenes que participarán en la JMJ de Panamá que se celebrará en enero de 2019 que la sociedad les necesita, a través de en un nuevo vídeo-mensaje que publicado este martes 21 de marzo por el Vaticano.

"La Iglesia y la sociedad os necesitan. Con sus planteamientos, con el coraje que tienen, con su sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano", ha afirmado Francisco.

De este modo, ha exhortado a los jóvenes a descubrir aquello que tienen para ofrecer al mundo, al tiempo que les ha pedido que cultiven una relación de familiaridad con la Virgen. "En este caminar nos acompaña Nuestra Madre, la Virgen María, y nos anima con su fe, la misma fe que ella expresa en su canto de alabanza. María dice: 'El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí'. Ella sabe dar gracias a Dios, que se fijó en su pequeñez, y reconoce las cosas grandes que Él realiza en su vida", ha dicho.

Por ello, les ha pedido que hablen con María como con una madre. "Den gracias por el don precioso de la fe que han recibido de sus mayores, y encomiéndenle a ella toda su vida. Como Madre buena los escucha, los abraza, los quiere, camina con ustedes. Les aseguro que si hacen esto no se van a arrepentir", ha agregado.

Así, les ha animado a imitar la actitud de la Virgen María que "no se encierra en casa, no se deja paralizar por el miedo o el orgullo". "María no es la clase de personas que para estar bien necesita un buen sofá donde sentirse cómoda y segura. No es una 'joven-sofá'. Si su prima anciana necesita una mano, ella no se demora y se pone inmediatamente en camino", ha conluido.