El Papa ante líderes religiosos de Birmania: "La paz se construye en el coro de las diferencias"

El Papa ha pedido unidad a los líderes religiosos de Birmania y les ha recordado que "la paz se construye en el coro de las diferencias", al tiempo que ha reclamado que no tengan miedo de esa diversidad y que defiendan su identidad porque "cada confesión tiene sus riquezas".

En su discurso, dirigido de manera improvisada a representantes católicos, anglicanos, budistas, hinduistas y judíos, según ha indicado el Vaticano, les ha pedido que no se dejen llevar por las colonizaciones culturales. Para el Papa, la "unidad siempre se da en la diversidad".

"En el momento en que ustedes hablaban me vino a la mente una oración. Una oración tomada del Libro de los Salmos: 'que hermoso es ver a los hermanos unidos'. Unidos no quiere decir iguales. La unidad no es uniformidad", ha dicho Francisco.