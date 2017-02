El Papa responde a un niño que los cardenales no siempre "eligen al más inteligente" para ser pontífice

El Papa ha respondido a la pregunta de que un niño le formuló este domingo 19 de febrero sobre cómo terminó siendo elegido Pontífice asegurando que en el cónclave los cardenales electores no siempre designan "al más inteligente".

Así, Francisco aseguró que el hombre que deberá ocupar el trono de Pedro "quizás no es el más inteligente, el más astuto, el más dispuesto a hacer lo que se necesita", pero ha especificado de que siempre se cumple la voluntad de Dios.

"Se trata del que Dios quiere para ese momento de la Iglesia", aseguró al tiempo que comentó que si bien los cardenales dialogan entre ellos sobre las fortalezas de cada candidato, lo que más hacen es rezar.

"Sobre todo, oran", agregó. Durante su visita a la parroquia de Santa María Josefa de Castelverde a las afueras de Roma, el Papa Francisco reflexionó sobre la importancia de rezar por los enemigos.

Para el Papa, "la oración es el antídoto a las guerras que empiezan en casa". Así, señaló que "si todos los hombres y mujeres aprendiesen a perdonar, no existirían las guerras". De esto modo, reiteró que la actitud vengativa que se expresa en la afirmación "tú me la pagarás", "no es un lenguaje cristiano". Por ello, Francisco pidió a los fieles que recen "por aquél que hace mal, para que cambie de vida, para que el Señor lo perdone". "Esta es la magnanimidad de Dios, que perdona todo, que es misericordia", concluyó.