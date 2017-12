El Papa invoca paz y seguridad en un mundo "azotado por vientos de guerra"

Francisco también ha tenido palabras, durante el tradicional mensaje de Navidad, para los niños "cuyos padres no tienen trabajo y con gran esfuerzo intentan ofrecer a sus hijos un futuro seguro y pacífico" y aquellos "cuya infancia fue robada, obligados a trabajar desde una edad temprana o alistados como soldados mercenarios sin escrúpulos".

Asomado al balcón de la Logia central de la basílica de San Pedro para la tradicional bendición 'Urbi et Orbi' (A la ciudad y al mundo) - que solo es impartida por el Papa el día de su elección, en Navidad y en Semana Santa, ha recordado también la guerra de Siria. "Que la amada Siria pueda finalmente volver a encontrar el respeto por la dignidad de cada persona , mediante el compromiso unánime de reconstruir el tejido social con independencia de la etnia o religión a la que se pertenezca" ha reclamado.

Finalmente, ha hecho mención de su viaje a Myanmar y Bangladesh y ha pedido a la comunidad internacional que "no deje de trabajar para que se tutele adecuadamente la dignidad de las minorías que habitan en la Región".

"Jesús conoce bien el dolor de no ser acogido y la dificultad de no tener un lugar donde reclinar la cabeza. Que nuestros corazones no estén cerrados como las casas de Belén", ha concluido.