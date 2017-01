La hija de Michael Jackson asegura que su padre fue asesinado

Paris Jackson ha realizado unas delicadas declaraciones en las que afirma que sufrió una violación cuando era una adolescente y que por este motivo ha intentado suicidarse en varias ocasiones. La joven, de 18 años, se ha sincerado con la revista Rolling Stone, y ha hablado como antes nunca lo ha hecho sobre la muerte de su padre, Michael Jackson, afirmando que su progenitor fue asesinado.

"Él dejó algunas pistas de que había gente que estaba tras él. Una vez dijo "Me van a matar un día". Suena como una teoría conspiratoria y a basura, pero todos sus fans de verdad y su familia lo saben. Fue planeado", aseguró la hija del 'Rey del pop'.

La joven sólo tenía 11 años cuando Jackson murió de un paro cardíaco en 2009, causado por una combinación letal de medicamentos, según los informes. Conrad Murray, el médico personal de la estrella, fue condenado posteriormente por homicidio involuntario a cuatro años de prisión.

"Todos dicen que el tiempo sana, pero realmente no lo hace. Uno solo se acostumbra. Ahora vivo mi vida pensando: Vale, perdí a la única persona que ha sido importante en mi vida. Así que, en el futuro, nada malo puede acercarse a esto. Puedo manejarlo", señala abriendo su corazón. Asimismo, la joven asegura tener más de 50 tatuajes en su cuerpo, de los cuales, nueve son en honor a su padre.

Paris también reveló que sufrió un ataque sexual a los 14 años: "No quiero dar mayores detalles. Fue muy duro para mí y no se lo dije a nadie". Esta experiencia junto a su 'coqueteo' con las drogas en 2013, la llevó a luchar contra una gran depresión. "Tenía baja autoestima y creía que no podía hacer nada bien. Pensaba que no valía la pena seguir viviendo".