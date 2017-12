Ante el juez el detenido por presuntamente matar a un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España

No se han producido más detenciones, si bien este martes se ha tomado declaración a un segundo joven, del que no han trascendido más datos, quien quedó en libertad ya que la Brigada de Información de la Policía Nacional le sitúan en el lugar de la agresión, pero que no participó en ella, por lo que se le considera autor de un delito de omisión del deber de socorro.