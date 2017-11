Pedro Sánchez critica la "humillante estrategia" que "culpabiliza a la víctima de su salvaje violación" en Sanfermines

El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado este miércoles a todos los hombre socialistas "y por tanto, feministas" a sumarse a una "guerra contra el machismo" como "ese machismo bárbaro que subsiste en lo peor de 'La manada' y en las humillantes estrategias procesales que sufre la víctima de una agresión sexual a la que se trata de corresponsabilizar y culpabilizar de algo tan salvaje como su propia violación".

El líder socialista ha definido esa causa como "una guerra contra el machismo que mata, pero no sólo, también contra el que calla, ampara, justifica, tolera y banaliza" la violencia contra las mujeres, "como el que exhibe algún eurodiputado", así como contra "el machismo de la calle, el del miedo, cuando a la hora de volver a casa en mitad de la noche una mujer siente la necesidad de fingir que habla por el móvil ante la presencia amenazante de un varón o que no siente alivio hasta cruzar el portal de casa".

En este contexto y tras repasar las cifras de violencia de género mortal en España, con 44 mujeres y 8 niños asesinados sólo este año, Sánchez ha destacado que "cuando una mujer sufre violencia es toda la sociedad la que tiene que preguntarse si estuvo en su mano hacer algo más para evitarlo" porque "no se puede asumir como normalidad la barbarie".

Por otra parte, Sánchez se ha referido al Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en las Cámaras el pasado mes de septiembre para asegurar que "no es un cheque en blanco" al Gobierno y "no agota otras vías" que los socialistas consideren "necesarias para atajar esta lacra", como reformas en el sistema educativo, "la reforma de la custodia compartida impuesta" o de la interrupción voluntaria del embarazo, asuntos todos que, según ha dicho, se van a seguir trabajando por vía parlamentaria en busca de consensos.

"Vamos a estar muy vigilantes para el cumplimiento de esta materia, que no es un cheque en blanco sino un calendario que no admite dilaciones ni excusas de última hora. Demandamos rigor, compromiso y acción por parte del Gobierno porque no vamos a tolerar ni un incumplimiento, ni una excusa a un gobierno que lo único que ha hecho en los últimos años ha sido desmantelar en lugar de construir", ha sentenciado.