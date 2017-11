Pepe Álvarez (UGT) defiende "revisar las penas" por violencia machista y "pedir responsabilidades a los jueces"

El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este martes que se deben "revisar las penas" impuestas por violencia de género y "pedir responsabilidades también a los jueces" en la materia.

"No puede ser posible que se deje en libertad a un maltratador y, según salga de prisión, asesine a la mujer. Hay que ejercer la justicia para la sociedad. No he visto ni una sola crítica a la justicia de nuestro país por esta materia", ha sentenciado.

Además, ha señalado que esta lucha "no es únicamente de las mujeres". "Hasta que los hombres no combatan la violencia machista no funcionaremos como sociedad. No hay una varita mágica institucional que pueda solventar esta problemática, sino que hay que concienciar las responsabilidades de cada uno", ha sentenciado.