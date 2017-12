Personas con discapacidad recrean 12 profesiones de película en el calendario 2018 de Fundación Adecco

La Fundación Adecco ha presentado su nuevo calendario de sensibilización para 2018 bajo el título '12 profesiones de película' en el que se muestran las aspiraciones profesionales de 12 personas con discapacidad, convertidas, por un día, en protagonistas de grandes films.

Para ello, se ha caracterizado a doce personas con discapacidad como personajes de película que encarnan profesiones que ellos sueñan ejercer. La portada del calendario está protagonizada por Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down, quien sueña con convertirse en maestro.

"Es la carrera que he estudiado, pero la sociedad no me permite ejercerla, aunque afortunadamente puedo explotar mi vena docente en mi empleo en la Fundación Adecco, donde imparto charlas de sensibilización en empresas", explica.