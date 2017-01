Piccadilly Circus se apaga hasta el próximo otoño por primera vez en 70 años

Y además... Solidaria iniciativa de intercambio de abrigos para ayudar a personas sin hogar

Las actuales pantallas publicitarias de Piccadilly Circus, la plaza más emblemática de Londres, han sido desconectadas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para llevar a cabo una importante remodelación en la tecnología que usan.

Actualmente, la fachada del edificio que las alberga se compone de seis pantallas unidas. Con la remodelación, se colocará tan sólo una, enorme y curvada. La nueva pantalla utilizará la técnica de ultra alta definición, y mostrará el tiempo, deportes y eventos patrocinados de marcas publicitarias. Mientras que se producen las obras, se instalará una pancarta publicitaria temporal.

Es la primera vez que las pantallas se apagan durante un largo período de tiempo desde que se desconectaran con motivo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. No fueron conectadas hasta 1949. Desde esa fecha y hasta el momento, tan solo se han apagado dos veces, salvo cortes de energía, c on motivo de los funerales de Winston Churchill, en 1965, y de Diana de Gales, en 1997.