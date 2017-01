Pierde su billete de tren y un desconocido le compra otro, valorado en 180 euros

Gracia Georgina pensó que su día no podía empeorar al perder el billete de tren de regreso a la Univesidad de Liverpool. Sin embargo, Martin Gallagher, un enfermero, la vio llorando desconsoladamente en la estación de tren y no dudó en comprarle un billete nuevo, valorado en 180 euros.

Martin Gallagher no dudó en ayudar a Gracia Georgina después de verla llorar desconsoladamente en la estación de Euston (Londres) al perder el billete de tren de regreso a la universidad de Liverpool.

Tras la continua negativa del personal de la estación de dejar pasar a Georgina al tren, el enfermero, especialista en nefrología, accedió generosamente a pagarle un nuevo billete de tren.

" Tengo dos hijas, de 10 y 12 años, si algo así les llegara a suceder a ellas, me gustaría que alguien les ayudase", dijo Gallagher, de 45 años. "La pobre estaba molesta y comentó a hiperventilar, yo sabía que eso no era bueno para ella. Ni siquiera recuerdo cuanto me costó el pasaje, pero lo hice porque no quería dejar a esa chica ahí en ese estado", señaló.

El enfermero fue localizado gracias a una serie de tuits que Georgina publicó en la red social para contar su historia y para darle las gracias por su generosidad. "Juro que estoy rezando de todo corazón para que este hombre consiga todo lo que quiera en la vida, se lo merece".