Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo, se desvela el sexo del segundo hijo que esperan

Pierre Casiraghi y Beatrice Borromeo están esperando su segundo hijo. Los rumores se confirman y diez meses después del nacimiento de su hijo Stefano, la pareja sigue con la idea de incrementar la familia y han comenzando el año con la buena noticia del embarazo de su segundo hijo, del que ya se ha desvelado el sexo.

Borromeo también ha confesado que la maternidad la ha cambiado por completo, incluso asegura que la llegada de su hijo ha conseguido acercarla a su madre, con quien siempre mantuvo una relación fría y distante, la condesa Paolo Marzotto. "Ella está muy unida a mi hijo y viene a verlo lo más posible. Yo ya he dejado de lado los resentimientos que tenía desde pequeña y he hecho las paces y ahora sé que las personas son como son. Ya no hay nadie de mi familia, incluida mi madre que me haga sufrir" confesaba Beatrice.