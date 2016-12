Pilar de Arístegui: "En el matrimonio de los Reyes Juan Carlos y Sofía ha habido amor"

Llega la época navideña de regalos y los libros es una opción de lo más. Hay tantos libros o más que perfumes y siempre hay uno para cada tipo de persona. Hoy queremos hablaros de la presentación de un libro de una escritora privadamente sobre la Reina Sofía.

Sofía. La Reina, un homenaje a una figura imprescindible es un retrato inigualable de la pluma y también pintora Pilar de Arístegui autora de bestsellers como La diamantista de la emperatriz, La Roldana o Ultramar, se ha acercado a la figura de la Reina doña Sofía con paciencia y delicadeza. Sé que algunas informaciones publicadas no son ciertas, y que otras, veraces, no se sabrán jamás. Tras muchos meses de documentación, dejé actuar a la memoria y comencé a rememorar episodios en los que yo estaba presente y recordé siempre amabilidad y sonrisas. Humanidad".

Este libro cuenta anécdotas inéditas como una con el padre Ángel cuando van a ir los Reyes a Cuba y el padre Ángel se empeña en hacer una casa de acogida para ancianos. Fidel Castro le dice que sí al proyecto y quedan un día a tomar un café y acabó mandándole al hotel unos cuantos coches Mercedes para aquel momento

Esta nueva biografía de la Reina Sofía es un libro que la autora dudó bastante porque "indica responsabilidad", pero el encargo de su editora Ymelda, estaba ahí sobre la mesa. Mucha documentación y testimonios de gente cercana, ha sido el material de este libro. Es una crónica de hechos neutrales.

"Mi marido -Carlos Abella, embajador en la Santa Sede- era un gran admirador de Doña Sofía y y mi hermano Pedro de Arístegui no pudo escribirlo (embajador fallecía al impactar un proyectil sirio contra la Embajada española en el Líbano). El libro está pensado para contar la vida de una mujer que acaba de cumplir 78 años el 2 de noviembre y que es cálida, humana y servicio a los demás, porque una de las facetas que más me impresionó es su dedicación a los demás. No hay obra social ni causa en la que no haya estado: las niñas de Somalia, los microcréditos de Muhammedad Yunus han ayudado a 130 millones de personas. Ha querido ser útil a los demás y que piensa que su razón de estar en el mundo es ayudar a los que están alrededor. La admiro extraordinariamente", resume la autora.

Pilar no sabe si todavía la Reina ha tenido el gusto de saberlo pero lo que sí sabe es que ha tenido una vida difícil en conjunto: "Aquí nos olvidamos de lo que ha sido la transición. Y habrá tenido los problemas familiares y hay que seguir hacia delante".

CH: ¿Qué papel cree que ha jugado la Reina en la labor de Don Juan Carlos?

PA: Si vais a las informaciones ella ha repetido que no era el protagonismo, que lo suyo no era decidir, que lo suyo no era aconsejar, pero seguro que consejos ha dado porque ella viene de una vida con muchos avatares con un exilio de por medio. Como no los va a dar, siendo una mujer observadora de la realidad, creo.

CH: ¿Cuáles son los hechos que se los han marcado?

PA: Los episodios puede que le hayan marcado en dos aspectos diferentes. El exilio le marcó. La Reina Federica cuenta que unos reyes les tuvieron que traer unas sartenes y una escoba. A mayores privilegios mayores deberes. Su lema es para ser útil hay que servir.

CH: ¿Y los últimos acontecimientos?

PA: Yo creo que le marcó notablemente la muerte de su padre del Rey Pablo y luego la de su madre de aquella forma tan trágica con aquella tormenta. Y luego los problemas que ha tenido a lo largo de la vida son lo que muchas familias padecen y lo ha sufrido también.

"LA REINA SOFÍA Y SUS AMIGAS SON PERSONAS ÚTILES, PARA NADA OCIOSAS": TATIANA RADZIWILL, MARÍA LUISA DE PRUSIA, INMACULADA DE HASBURGO OY SU HERMANA IRENE DE GRECIA

CH: Se le ha definido como una gran profesional y como una persona solitaria.

PA: Sí se ha dicho mucho, pero yo no lo veo al indagar, al intentar buscar lo que ha sido. Y he visto que tiene amigas muy fieles como Tatiana Radziwill con la que compartió exilio. María Luisa de Prusia... sus amigas por lo menos lo que yo sé, son personas útiles, para nada ociosas y eso es bastante revelador.

Siempre están en actividades sea en pro de la cultura o de la sociedad como Inmaculada de Hasburgo, presidenta del Spanish Institute en Nueva York que contribuyó a crear y trabajó de una manera muy certera e hizo una fantástica labor. Otra es María Luisa de Prusia en Marbella o su hermana Irene de Grecia que está muy dedicada a la labor social. Y eso es bastante revelador.

"LOS PADRES DE LA REINA SOFÍA -FEDERICA Y PABLO- ESTABAN TREMENDAMENTE ENAMORADOS"

CH: ¿Por qué se habla entonces, en lugar de cercanía, de ser una persona distante?

PA: Lo he tratado en lo que yo sé. Yo creo en la privacidad, todos tenemos derecho a la privacidad y ella lo ha intentado y sabemos lo que sabemos por la prensa. Ella viene de un matrimonio que se quiere muchísimo. Sus padres Federica y Pablo tremendamente enamoradas, que comparten ideales y es el espíritu que comparte y ella se casa muy enamorada.

LA REINA SOFÍA ESTARÁ CON SU HIJA CONTRA VIENTO Y MAREA A PESAR DE LAS CRÍTICAS

CH: ¿Es una Reina muy estricta, con muchas normas?

PA: Con respecto a sus hijos hay un gran amor. Y se ve cuando el actual Rey pide el aplauso para mi madre la Reina Sofía, y él dice mi madre. Cuando vienen los problemas con su hija ella está con ella contra viento y marea y yo la entiendo y ella estará al lado de su hija a pesar de las críticas.

CH: Cuando le hemos preguntado sobre qué le ha marcado comentaba los primeros años de una Reina pero ¿cree que los últimos años no le han marcado?

PA: Sí hay una primera que es su educación y el exilio. Y yo creo que la segunda que le marcó enormemente la muerte de su padre el Rey Pablo y luego la Reina Federica que fue una muerte muy trágica. Y luego lo de después no es algo nuevo sino que hay muchas familias que lo han pasado y hay que tomarlo con una gran serenidad.

Quizá nosotros (los españoles) somos un carácter más expansivo y quizá va en personas y ella sea más retraída. Yo he observado como acompañante, que es una persona cálida y en la cercanía es una persona cálida porque se dedica a hablar con cada una de las personas que se encuentre allí.

"EN EL MATRIMONIO DE LOS REYES JUAN CARLOS Y SOFÍA HA HABIDO AMOR"

CH: Se ha especulado mucho sobre que tipo de matrimonio del Rey Juan Carlos y la Reina Sofía.

PA: Aunque me puedo equivocar yo creo que en un momento se quisieron porque hay una anécdota que me contó mi hermano Perico que cuando hubo un estallido en el Santuario de Loyola, el Rey Juan Carlos la protegió con su cuerpo. No es algo heroico pero cuando hay una cosa que pasa fortuita... ese instinto primario de protección lo dice todo.

Cuando se van de viaje de novios hay un zafiro en Bangkok que a Doña Sofía le encanta pero no tienen dinero y no lo pueden comprar. Años después regresan y la Reina llega y pregunta por el zafiro y le dice el dependiente que lo ha tenido durante años pero que hace unos días lo vendió... Esa noche ella se lo encuentra en la cena. Eso también es un detalle en el que se ve que tiene afecto, que piensas en otra persona.

Hasta aquí la primera parte...