El "nido de Pingüinos" se "afianza" con 28.114 inscritos que identifican Valladolid con el "espíritu motero"

El "nido de Pingüinos" se "afianza" y "crece" en una edición, la trigésimo quinta, que ha registrado una inscripción de 28.114 personas que viene a "certificar" la identidad de Valladolid con "el verdadero espíritu motero" que "año tras año" se vive en la concentración.

Por su parte, Navas ha valorado la participación y considera que en esta edición los "moteros" se han colgado "una medalla muy especial" porque las condiciones no eran "las mejores para venir". Además, ha insistido en que no buscan "récords", sino "excelencia". "No competimos con ninguna otra concentración, cada una tiene su patrón y a nosotros lo que nos interesa es que la gente que venga se encuentre y lo pasen bien", ha puntualizado.