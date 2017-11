Plataforma de Infancia pide acabar con las "devoluciones en caliente" porque "impiden" la identificación de la edad

Plataforma de Infancia ha pedido al Gobierno "poner fin" a las devoluciones sumarias, también llamadas "devoluciones en caliente", porque "impiden" identificar a los posibles menores que llegan a España. Por ello, propone la modificación de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección para la seguridad ciudadana.

Concretamente, ha reclamado adoptar medidas especiales de protección para niños y niñas refugiados o solicitantes de asilo, menores extranjeros no acompañados (MENAS) y víctimas de abusos sexuales, explotación o trata, así como agilizar la concesión de la nacionalidad para niños protegidos, independientemente de la medida adoptada.

En la misma línea, la responsable de Política e Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo, ha lamentado la situación de los menores que llegan solos porque, a su juicio, "no se les considera niños sino inmigrantes ilegales". "Hay que garantizar que se cumple en interés superior del menores y que sean identificados. Una devolución en caliente no permite identificar a los niños ni su estado, a lo mejor son niños víctimas de trata", ha precisado.