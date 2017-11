La Plataforma 'Milana Bonita' recuerda a los políticos que deben dar "un paso atrás" en el acto de este sábado en Madrid

La Plataforma Ciudadana 'Milana Bonita' ha recordado a los políticos extremeños que "se comprometieron" a que en el acto de este sábado, día 18, para reivindicar un tren digno para Extremadura "darían un paso atrás" y "dejarían a la ciudadanía en la cabecera".

"Eso no es lo acordado, eso no es lo anunciado y eso no es digno, leal, ni de extremeño honrado", señala el colectivo, que en nota de prensa recuerda que "la ciudadanía fue la que inició la lucha por un tren digno, no esta plataforma, sino los ciudadanos que con sus denuncias en redes sociales, sus hojas de reclamaciones y sus quejas pusieron sobre la mesa el hartazgo de la sociedad extremeña por los deficientes servicios ferroviarios".