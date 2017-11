Podemos pide a las CC.AA información sobre los menores en acogida en España y denuncia que no se garantizan sus derechos

Unidos Podemos ha llevado a cabo una estrategia conjunta en nueve comunidades autónomas, que en los próximos días se extenderá al resto de regiones, para solicitar a las diferentes administraciones información sobre los menores que están en situación de acogida --edad, género, procedencia--, cuáles son los motivos por los que se retira su guardia y custodia y cuál es su situación actual.

Unos derechos que, a su juicio, el Gobierno español no está cumpliendo. "Sabemos que hay un tercio de los niños en el país que vive por debajo del umbral de la pobreza y miles de niños que sufren múltiples tipos de violencia", ha denunciado la portavoz morada, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Infancia.

"Creemos que España no tiene nada que celebrar", ha apuntado al respecto, para indicar que Unidos Podemos quiere dedicar el día a "aquellos niños que sufren la peor de las violencias: la institucional". "Es sufrir que el Estado y las diferentes administraciones no consigan garantizar sus derechos", ha apuntado.

En este sentido, Belarra también ha destacado la situación de los niños que, por distintos motivos, no pueden permanecer en sus familias y tienen que acudir a centros de menores de acogida. Los de Pablo Iglesias defiende que estos centros deben ser la última opción para los menores y piden que la prioridad sea la acogida familiar, ya sea a través de la familia extensiva o, en el caso de que no exista, de las familias que se ofrezcan a ello. La diputada ha señalado que estos lugares "no son el mejor espacio de desarrollo" para estos menores.