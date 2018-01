Podemos intentará visitar la cárcel de Archidona el jueves tras dos negativas de Interior

La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez; la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora y el eurodiputado de la formación Miguel Urbán intentarán este jueves visitar la cárcel de Archidona (Málaga), en funciones de centro de internamiento de extranjeros (CIE), después de que el Ministerio del Interior les negase dos veces la opción de hacerlo alegando razones de servicio.

"Casi dos meses después, Interior sigue obstaculizando el acceso al improvisado CIE de Archidona", denuncia Podemos, que incide en que tanto Rodríguez como Mora "han comunicado ya en reiteradas ocasiones a Interior su intención de visitar a lo largo de la presente semana las instalaciones" pero el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido "ha bloqueado la iniciativa, alegando hasta el momento que 'no podrá realizarse por razones de servicio'".

Solicitan que se autorice para este 11 de enero. "Si los cargos públicos no podemos acceder a espacios donde se denuncia una violación de derechos humanos, el Estado tiene un problema. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos dejan acceder?", plantea Miguel Urbán.