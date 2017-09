O Porriño (Pontevedra) recordará hoy a las víctimas del accidente ferroviario de hace un año con una concentración

La investigación de la CIAF encara su fase final, a la espera de realizar una simulación informática del descarrilamiento

Con respecto a las causas del accidente, la CIAF no se ha pronunciado oficialmente. No obstante, algunos peritos ya apuntaron, en diversas ocasiones a lo largo de este período de investigación, que la principal hipótesis se centra en una distracción del maquinista que, en lugar de frenar, entró en la estación de O Porriño a una velocidad de 118 kilómetros por hora, en una vía secundaria limitada a 30 kilómetros por hora.

Los expertos constataron que el conductor del tren confirmó haber recibido los avisos que le alertaban de que debía reducir la velocidad pero, por motivos desconocidos, no frenó. Además, las pruebas y mediciones realizadas no determinaron que hubiese habido ningún factor externo (condiciones del tren, sistemas de señalización, etc.) que influyese en el accidente.