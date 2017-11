Premiados Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad: "El cambio climático es el mayor reto de la humanidad"

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la periodista Caty Arévalo han recogido los Premios de la Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad, en un acto que se ha celebrado este miércoles, 29 de noviembre, en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

Según ha afirmado, en la actualidad las actuaciones de conservación "no se justifican únicamente por un deber moral, ético o estético", ya que la sociedad necesita a la naturaleza para su propia supervivencia. En cambio, advierte de que la actuación no debe limitarse a situaciones de "alarma": "Conservar la biodiversidad no puede ser una actuación de emergencia, ha de ser, necesariamente, una constante en las políticas públicas y en las actuaciones de las entidades privadas y de cada individuo".