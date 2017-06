Premian una sentencia canaria por juzgar con enfoque de género y critican una andaluza por rebajar pena a un maltratador

Los Premios Género y Justicial al Descubierto de Women's Link Worldwide han premiado una sentencia canaria por juzgar con enfoque de género y, a su vez, critican una sentencia andaluza por rebajar la pena a un maltratador, según ha informado la organización.

Por el contrario, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que rebajó la pena de prisión a un hombre que asesinó a su expareja de 30 puñaladas bajo el argumento de que no hubo ensañamiento, ha sido considerada por el público, mediante votación online, como la peor decisión judicial (Premio Garrote Público) de estos galardones.

Según ha explicado la abogada de Women's Link Estefanny Molina, España ha sido el país "con más sentencias discriminatorias y sexistas nominadas", con siete sentencias nominadas, de las cuales cuatro fueron a peor decisión judicial. "Con estas nominaciones la ciudadanía ha dejado claro que no va a seguir permitiendo que los tribunales españoles discriminen a las mujeres y a las niñas, y no protejan sus derechos", ha dicho.

Por otro lado, el Garrote de Oro lo ha recibido el Tribunal Superior de Kenia, que encontró inocente a un hombre que mantuvo relaciones con una niña de catorce años, afirmando que muchas veces las niñas interponen denuncias falsas; el de Plata ha sido para un tribunal italiano que absolvió a un hombre que violó a una de sus compañeras de trabajo con el argumento de que ella no gritó y, por lo tanto, no se puede probar que no hubo consentimiento sexual; y el de Bronce ha sido para la Corte Suprema de Filipinas, que prohibió el acceso a ciertos métodos anticonceptivos, negando a millones de mujeres el derecho a elegir libremente qué anticonceptivos usar.