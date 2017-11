El cambio climático, protagonista en los Premios Cátedra Aquae de Economía del Agua 2017

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación Aquae han entregado este jueves, 30 de noviembre, los Premios Cátedra Aquae de Economía del Agua, creados en 2014 para valorar los mejores trabajos de investigación realizados en torno al agua en universidades españolas y extranjeras.

El trabajo 'Effects of climate change in Mediterranean water resources and their economic implications', realizado por Elisa Vargas en la UNED y en la Vrije Universiteit de Bruselas, ha ganado el primer Premio Tesis Doctoral Cátedra Aquae Economía del Agua 2017, valorado en 3.000 euros.