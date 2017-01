Protesta animalista en el arranque de la Semana de la Moda de Berlín

La Semana de la Moda de Berlín ha abierto sus puertas con el desfile de la diseñadora alemana Dorothee Schumacher en los antiguos grandes almacenes Jandorf. A la misma hora pero en el exterior del recinto se han manifestado varias activistas de la organización defensora de los animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), que a cuatro grados bajo cero y sólo en ropa interior y caretas de animales protestaron por el uso de pieles, cuero y lana en la industria de la moda.