¿Pudo ser Leonardo DiCaprio el responsable del caos en los Oscars?

Leonardo DiCaprio pudo haber sido la estrella de los Oscars del año pasado, cuando puso fin a los memes con el hashtag #PoorLeo ganando el premio al Mejor Actor, pero el favorito de Hollywood se ha encontrado inesperadamente en el centro de atención en el caos a la Mejor Película en el que fueron protagonistas Moonlight y La La Land.

En caso de que te lo hayas perdido, Moonlight ganó el premio a la mejor película, pero sólo después de que el nombre de La La Land fuera leído primero por los presentadores Warren Beatty y Faye Dunaway. Beatty había terminado de alguna manera con el sobre de la mejor actriz que anunciaba a Emma Stone de La La Land como el ganador. Él vio su nombre y asumió que La La Land había ganado el premio a la mejor película.

Desafortunadamente, el equipo y el reparto de La La Land llegaron al escenario y comenzaron sus discursos de aceptación antes de que se difundiera la noticia de que, de hecho, el gong no era suyo después de todo. Los gruñidos eran palpables mientras el aturdido equipo de La La Land se arrastraba torpemente de vuelta a sus asientos. El sorprendido fue el director de Moonlight, Barry Jenkins, cuando anunciaron el error y le dieron el Oscar a su película.

¿Y entonces qué pinta Leonardo DiCaprio en esto? Pues bien, de acuerdo a informaciones de The Independent, existe una tradición en la que el ganador del año anterior tiene que entregar el premio al del siguiente. Así pues, era precisamente DiCaprio quien tendría que haberle entregado el premio a Stone. Esto significa que era él quien llevaba la tarjeta con el nombre ganador a la Mejor Actriz.

Según algunas teorías, como lo sugieren los aficionados, esto significa que Leo podría haber dejado el sobre en el lugar equivocado detrás del escenario o habérselo dado a un productor, lo que habría llevado a que Beatty y Dunaway lo recogieran o se les diera por error. Aunque otros ironizaron con que los rusos estaban detrás de esto.

Sea como fuere, Twitter se incendió de memes y tuits hacia Leonardo DiCaprio.

I feel like somehow this was Leo's revenge for not winning until last year. Well played DiCaprio. Well played. #Oscars

Leonardo DiCaprio handed the card with Emma Stone's name on it to her as they came offstage—and she says she never let go of it: pic.twitter.com/MJuN4YeO13