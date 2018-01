Pueblos Unidos exige a Interior que facilite el asilo en los CIE tras evitar in extremis la deportación de 6 mujeres

Pueblos Unidos reclama al Ministerio del Interior que cumpla y haga cumplir los autos del juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid que mandatan mejorar el sistema por el que los internos expresan su voluntad de pedir asilo, después de que se paralizase 'in extremis' la deportación a Costa de Marfil de seis mujeres que horas antes habían manifestado por escrito su intención de solicitar protección internacional.

Según explica en declaraciones a Europa Press el director de Pueblos Unidos, Iván Lendrino, uno de los mayores problemas en el CIE es que quienes llegan a estar informados de su derecho a pedir asilo y por fin se deciden a hacerlo, tienen para ello que ponerlo por escrito y dejar el papel en un buzón físico que "sólo se abre una vez al día, a las 9 de la mañana" y que no expide ningún tipo de resguardo o justificante.

Por eso, puede ocurrir que una persona que ha dejado en el buzón su intención de pedir asilo sea deportada antes de que nadie vea la solicitud, pues no tiene modo de justificar que la ha presentado. Esto genera una situación de indefensión y vulnerabilidad como la que afrontaban 6 mujeres de Costa de Marfil que iban a ser expulsadas este jueves aunque el miércoles habían depositado la instancia.

La ONG se movilizó. Avisó a la dirección del CIE y acudió al Defensor del Pueblo de modo que finalmente, ninguna de ellas fue embarcada con destino a Costa de Marfil, donde afirman que su integridad física y su vida correrían peligro. Ahora, estas mujeres, que llegaron en patera a Motril (Granada) y llevan en el CIE de Aluche desde el 18 de noviembre, tendrán que formalizar su petición de asilo para que sea, o no, admitida a trámite.

El juez en funciones de Control del CIE Ramiro De Madrid ya ha ordenado que se modifique el sistema hasta en tres ocasiones, pero según Pueblos Unidos, el centro, dependiente del Ministerio del Interior, no cumple estas resoluciones judiciales.

"Las ONG somos las que tenemos que completar el derecho a la información que tienen los internos porque no está del todo cubierto. Primero, por el idioma, una de las grandes debilidades de los CIE porque los perfiles van cambiando, últimamente por ejemplo hay muchas personas argelinas que hablan árabe o dialectos del árabe, y es difícil que haya traductores", comenta.

"Se nos ha dicho que al entrar se les da una información en grupo que a veces pasa por Cruz Roja y que es en inglés, francés y un folleto en árabe, pero es lo que nos llega del boca a boca --añade el director de Pueblos Unidos--. No tenemos constancia ni sabemos qué ocurre con las personas que no hablan estos idiomas. La parte del derecho de la información de por qué estoy interno o qué hago si quiero presentar una solicitud de asilo no está bien cuidada", asegura.