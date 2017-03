Puigdemont exige al Gobierno compartir información con los Mossos sobre yihadismo

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha urgido este miércoles al Gobierno central a convocar la Junta de Seguridad de Cataluña y compartir con los Mossos d'Esquadra información sobre la amenaza del terrorismo yihadista.

En respuesta al líder del PSC, Miquel Iceta, en la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, Puigdemont ha destacado que los Mossos son un cuerpo ejemplar en la persecución del terrorismo y "necesitarían el apoyo y la complicidad del Estado para garantizar mejor esta lucha".

Precisamente este miércoles los Mossos han detenido en Roda de Ter (Barcelona) a dos presuntos yihadistas que formaban una célula de difusión y captación, y Puigdemont ha destacado que para actuaciones como ésta "es necesaria la coordinación entre todos los cuerpos internacionales, porque la amenaza es global".

Por eso, no entiende que el Estado no haya atendido todavía la petición de la Generalitat de convocar la Junta de Seguridad para compartir información con los Mossos, uno de los 46 puntos que Puigdemont trasladó hace un año al presidente del Gobierno.

"No se ha convocado aún y lo hemos pedido no sé cuántas veces, hemos enviado cartas, estamos dispuestos a ir, pero no se han dignado a fijar una fecha", ha lamentado.

Puigdemont e Iceta han coincidido en ensalzar la labor de los Mossos por la operación de este miércoles, y el líder socialista ha destacado la necesidad de diálogo entre administraciones.