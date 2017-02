¿Es el ‘Pussy slap’ el nuevo reto que va a arrasar en Internet?

No se sabe si esta será la nueva moda que arrase en la Red, pero estas dos modelos australianas se han hecho mundialmente famosas por inventar el ‘Pussy slap’. Esto consiste en golpear a tu amiga en la entrepierna cuando no se lo espera mientras lo estás grabando. En el vídeo que se ha movido por las redes sociales se puede comprobar como las dos amigas no paran de reírse a la vez que continuamente realizan el ‘Pussy slap’. Y aunque no tiene un motivo aparente, tal y como señala EuropaFM, sí que ha adquirido bastante popularidad en redes como Snapchat.