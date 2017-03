La Radiocirugía se consolida como tratamiento de elección en pacientes con lesiones tumorales espinales, según se ha puesto de manifiesto en la séptima edición del Curso de Radiocirugía cerebral y espinal que organiza Imoncology Fundación como parte de la Plataforma Formativa 2017.

El tratamiento de Radiocirugía en metástasis cerebrales espinales o vertebrales está cobrando mayor protagonismo debido al aumento de la incidencia en este tipo de patologías.

"Gracias a los avances tecnológicos de las últimas décadas los diagnósticos son más precoces y los pacientes tienen una mayor supervivencia. Dos factores a los que hay que añadir un tercero, el envejecimiento de la población. Hay pacientes a los que llegamos a tratar de un segundo e incluso tercer tumor. Y todo ello tiene como consecuencia un aumento de la incidencia de las patologías tumorales espinales" ha asegurado la especialista en Oncología Radioterápica de Oncosur Grupo Escarlata López.

Tanto es así que según el estudio, 'Impact of cervicothoracic region stereotactic spine radiosurgery on adjacent organs at risk', publicado en la revista Neurosurgical Focus en enero de 2017, entre el 40 y un 50 por ciento *de los pacientes con cáncer tiene la probabilidad de desarrollar metástasis espinales y entre un 10 y un 20 por ciento problemas de compresión medular.

Entre las principales conclusiones de los especialistas de este encuentro la Radiocirugía aplicada a lesiones espinales permite mejorar las tasas de respuesta clínica en un 90 por ciento de los casos, y de control tumoral en más de un 80 por ciento, disminuir las tasas de re-tratamiento, y las reirradiaciones.

"Antes al paciente con oligometástasis espinal se le administraba el tratamiento quimioterápico y hormonal junto a una radioterapia paliativa, ahora estos pacientes tienen una segunda oportunidad. Las nuevos sistemas tecnológicos permiten repetir el tratamiento de Radiocirugía si fuese necesario", ha asegurado el especialista en Oncología Radioterápica de IMOncology, parte de GenesisCare, el doctor Rafael García.

"Es un tratamiento con una intención radical y tiene ventajas como el aumento del control sintomático y tumoral, retraso de los tratamientos sistémicos, la disminución de los efectos secundarios, la prevención de las complicaciones neurológicas, y por lo tanto más calidad de vida", ha concluido García quien ha aclarado que a pesar de sus beneficios, estos tratamientos deben reservarse a pacientes seleccionados sin compromiso medular con posibilidad de curación, oligometastásicos o reirradiciones.

Como novedad para este año el foro formativo ha contado también con la presencia de especialistas en Radiología, ya que el manejo de las lesiones tumorales espinales debe ser multidisciplinar.