El servicio de Radiodiagnóstico del h. Ramón y Cajal premiado en el Congreso Americano de la especialidad

EUROPA PRESS

El Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid, que dirige el doctor Javier Blázquez, ha obtenido dos premios a las mejores comunicaciones científicas presentadas en la 103 Asamblea Científica y Congreso de la Sociedad Americana de Radiología (soRSNA) celebrado en Chicago.

Los galardones fueron otorgados durante la celebración de la RSNA, con el objetivo "de revisar, actualizar, compartir experiencias y puntos de vista de la especialidad". Asimismo, el Servicio de Radiología del Ramón y Cajal "se posicionó como el primer hospital del país, en número de comunicaciones de Radiología Musculoesquelética presentadas", aseguran desde la entidad.

Uno de los trabajos premiados es 'The elbow: Review of anatomy and common pathology of colateral ligaments using MRI', que recibió el Certificado de Mérito, como presentación educativa.

Además, ha sido seleccionado para incluirlo en el libro 'Whole Body Imaging Anatomy', cuyo editor jefe es el doctor Farhood Saremi, profesor de Radiología y Medicina, University of Souther California. USC University Hospital-, y que está coordinado por otros cinco autores de reconocido prestigio internacional.

El trabajo, presentado por los doctores José Acosta Batlle, María Dolores López Parra y Javier Blázquez Sánchez, tiene como objetivo repasar la anatomía, la fisiopatología y la patología de los ligamentos del codo, usando imágenes de RM e ilustraciones, que ayudan a comprender mejor esta región anatómica compleja. También analiza los principales diagnósticos diferenciales, "que pueden tener unas manifestaciones clínicas y radiológicas parecidas".

El segundo trabajo premiado con un Certificado de Mérito 'Imaging features of inflammatory disorders of the spine: a pictorial review', y fue presentado por los mismos especialistas. Es también una presentación educativa, que analiza las diferentes espondiloartritis y sus diagnósticos diferenciales, empleando las diferentes pruebas de imagen.

Por último, se presentó un tercer trabajo en el Congreso, 'Transient regional bone marrow edema: a cause of foot and ankel pain'. Fue seleccionado como presentación oral para el próximo congreso de la Sociedad Europea de Radiología, que se celebrará en marzo en Viena. Los autores son los doctores José Acosta Batlle, María Dolores López Parra y Javier Blázquez Sánchez.

Este estudia una causa poco conocida, rara y reversible de dolor en el pié, que puede ser confundida con otras etiologías más graves, como son fundamentalmente el síndrome de dolor regional complejo y la necrosis avascular. Otras diagnósticos diferenciales incluidos en el estudio son: los tumores, las artritis, las infecciones, las fracturas, las osteocondrosis y el pie diabético.