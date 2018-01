Reacciones al tuit de Serrano (DGT): "Estará de acuerdo entonces en que Puigdemont gobierne desde Bruselas"

El tuit del director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en el que pedía disculpas a los ciudadanos "molestos" por su presencia en Sevilla el pasado domingo 6 de enero, cuando miles de personas quedaron atrapadas por el temporal de nieve en la AP-6, ha suscitado en diez horas más de 950 comentarios, más de 300 retuits y más de 300 'me gustas' en Twitter.

"Pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la AP-6 estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes, una maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e Internet. Mañana celebramos Comité de Seguridad Vial en DGT", respondía así a las críticas que ha recibido sobre su gestión de la crisis desde Sevilla y no en Madrid.

Algunos tiran de sarcasmo para responder así a lo que ha escrito Serrano: "Estará de acuerdo entonces que Puigdemont gobierne desde Bruselas, un maravilloso país donde funcionan las líneas telefónicas e internet"; "Podía haberse desplazado a cualquier spa de Portugal, además no creo que haya nada que celebrar"; "Puede dimitir telemáticamente desde Sevilla".

Pese a tratarse de una cuenta oficial, otros usuarios se han preguntado si se trataba de un perfil falso o de si el perfil incluso había sido 'hackeado': "Es una cuenta falsa, verdad? Así no habla un director general al pueblo cuando tiene la responsabilidad de mantener a la gente segura en el tráfico. Vaya arrogancia"; "La verdad es que lo he mirado un par de veces, y pensé menudo FAKE más bien hecho. Luego caí en que la cuenta es verificada".

"A mí me ha pasado exactamente lo mismo. No me entra en la cabeza que una persona oficial con responsabilidad de asegurarse que el pueblo esté seguro hable así. Él es un sirviente para el pueblo y sin embargo habla como si la gente fuera una cagada de perro. Impresionante", es otro de los mensajes.