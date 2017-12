Red Acoge alerta de la persistencia en los medios de los enfoques sensacionalistas y alarmistas sobre la inmigración

Red Acoge ha alertado este lunes, Día Internacional del Migrante, de que en los medios de comunicación persisten los tratamientos o expresiones que "alimentan una imagen sensacionalista, alarmista, simplista, estereotipada", que "criminaliza" a las personas migrantes y genera un "perjuicio" en la percepción de la inmigración.

"No es una cuestión de disfrazar la realidad o de ser proteccionistas, sino de realizar un tratamiento honesto para que todas las personas que forman parte de la sociedad se vean representadas correctamente", sostiene esta ONG, que alerta de que se pueden crear estereotipos injustificados y fomentar la xenofobia.

Para esta organización, mostrar la nacionalidad, criminalizar a personas por su origen y religión, reproducir estereotipos sin contrastar, recurrir a fuentes oficiales silenciando a las personas afectadas y colectivos que trabajan con ellas, no respetar su derecho a la intimidad y el honor, describir la llegada de inmigrantes con lenguaje bélico o deshumanizarlos al igualarlos a hordas, avalanchas, que en muchas ocasiones no responden a la realidad, "no contribuye a mejorar esa imagen".