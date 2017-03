La Red Española de Inmigración pide al Gobierno que no aplique la petición europea de devolución urgente de inmigrantes

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha solicitado al Ministerio del Interior que no proceda a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de extensión del período de internamiento de los denominados inmigrantes indocumentados así como que al incremento de la devolución urgente.

Para la organización, esta recomendación es una "excusa" fraguada "para convertirse en la justificación que esgrimirán desde los Estados para hacer lo que ya vienen haciendo pero con una pretendida cobertura Europea".

La Red ha pedido al Ministerio de Interior que no aplique esta recomendación de la Comisión Europea, al no estar obligada a ello, al tiempo que ha iniciado una ronda de contactos con grupos parlamentarios para solicitar medidas urgentes que impidan el desarrollo y su implementación, "como bloquear partidas en los Presupuestos Generales del Estado y desplegando una batería de medidas legislativas para, aprovechando la minoría del Gobierno del Partido Popular, impulsar una agenda de bloqueo parlamentario".

La organización ha advertido de que "Europa no es sino lo que piden sus estados y esta recomendación ha sido fruto de la presión de ministros de estados miembro que no desean cargar con el peso político de esta decisión". El presidente de la Red, Daniel Méndez, ha asegurado que "los Estados usan a la Comisión para lanzar la peor campaña de deportación posible".

En opinión de la organización, la medida tendrá efectos sociales "explosivos" en España y ha recordado que la Defensora del Pueblo en su Informe 2016 ha advertido de que no se realiza un proceso real que permita la solicitud de asilo (zonas frontera sur), además de "impedir de forma manifiesta el acceso no ya a la condición de refugiado sino al inicio de dicho trámite, al tiempo que no cumple adecuadamente la protección a menores imponiendo pruebas de edad para facilitar su incorrecta reasignación en los CIEs ".