Reforzar los talentos, aceptarles como son y enseñarles para expresar sus emociones, claves para educar a los hijos

Reforzar los talentos, en lugar de corregirles las debilidades; aceptarles como son; permitirles ser ellos mismos; y enseñarles para expresar sus emociones, son algunas de las claves aportadas por la pediatra Lucía Galán Bertrand, para educar a los hijos.

"No juzgues al niño, sino su comportamiento. No le digas eres un desastre, dile la habitación está desordenada; no le digas eres un inútil, porque eso influirá en su autoestima. Lo mejor es expresar cómo te siente cuando ves su habitación destartalada, preguntarle qué ha pasado y utilizar la ironía, un recurso maravilloso que los propios niños aprenderán a utilizar con los demás para resolver sus propios conflictos", ha enfatizado.

Junto a ello, la pediatra ha recomendado no comparar al niño con otros porque eso le hace sentir inferior y convertir la necesidad del adulto en la necesidad del menor. "En lugar de chantajearlo, dile: si no dejas de molestar a los otros en la piscina, nos tendremos que ir", ha aconsejado, para subrayar la importancia de forzar la personalidad de los niños expresándoles la confianza hacia ellos.

"No te desanimes, la crianza es una experiencia de ensayo-error. Sentirás que no llegas, nadie dijo que esto fuera fácil. Cada niño es diferente, es preciso identificar sus necesidades emocionales (qué es lo importante para él), para así llenar mejor su mochilita de recuerdos infantiles. Pregunta, siente, comparte", ha recalcado.

Con referencia a las decisiones de la pareja en cuestiones como los años de lactancia, la elección del colegio o de las clases extraescolares, la experta destacó que aquellas deben primar sobre las decisiones del entorno. "No todo es opinable, nadie debe cuestionar (ni familia, ni amigos, ni los papás de otros niños del colegio) las decisiones que se tomen en el hogar. Si esas decisiones nos hacen felices, adelante". Y en referencia a otros padres, no juzgues y no serás juzgado. No hagas sentir culpable a los demás, el juicio es el mayor impedimento de la escucha. Debemos escucharnos más y juzgarnos menos", ha argumentado.