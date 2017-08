Los Mossos registran la casa de un imán en Ripoll en busca de pistas y ADN

Los Mossos han registrado la madrugada de este sábado la casa de un imán en Ripoll (Girona) en busca de pistas y pruebas de ADN para saber si este podría ser uno de los muertos en la explosión de la casa de Alcanar del miércoles.

No obstante, no ha confirmado oficialmente que se trate del domicilio del imán de Ripoll, sin apuntar ningún papel ni rol concreto, para no dar informaciones que no estén objetivamente contrastadas, además de no perjudicar las pruebas que están recogiendo.