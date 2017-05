La Reina sobre la Fundación Microfinanzas BBVA: "Una mujer que recibe ayuda para su proyecto es invencible y resistente"

Celebración del décimo aniversario de la Fundación Microfinanzas BBVA

El evento también ha contado con la presencia del presidente de BBVA, Francisco González, que también ha hecho referencia al progreso de estos emprendedores, del que fue testigo en su reciente viaje a Colombia. "Me impresionó la iniciativa, el esfuerzo y la enorme ilusión de los emprendedores por salir adelante y mejorar sus vidas y las de sus familias", ha afirmado en su intervención.

Por este motivo, ha defendido la necesidad de seguir trabajando por la inclusión financiera, en un mundo donde todavía 2.000 millones de personas no tienen una cuenta bancaria, según indica la entidad. "La falta de acceso a los servicios financieros limita las oportunidades de desarrollo y dificulta la inclusión social de las personas más vulnerables", ha advertido.

Según ha destacado el premio Nobel de Economía Angus Deaton, en la conferencia magistral del Foro, la desigualdad es "una parte inherente al progreso porque no todos se benefician de éste de igual manera". Como solución a este problema, ha insistido en la importancia del conocimiento, "una de las mejores maneras de ayudar a los más desfavorecidos es transferir conocimiento útil: tanto el conocimiento fundamental como el saber hacer de empresas y emprendedores".

"Lo bueno de esta institución no es solo que me presta dinero, sino que también me enseña a darle buen uso", ha afirmado Diana, productora de banana y pescadora, y emprendedora de la entidad de la FMBBVA en República Dominicana, un proyecto que le permite mantener a su familia y darle una educación a sus hijos.