La Reina Letizia: "Se trata de inclinar la balanza hacia el lado de la vida"

La Reina Letizia ha continuado con su agenda de trabajo en el Museo del Prado. Doña Letizia fue la encargada de presidir el acto "Oncología e Investigación en España y su entorno: compartiendo conocimiento en cáncer".

Durante su discurso, la Reina no dudó en alabar el mensaje de esperanza que podían dar a todos aquellos que padecen la enfermedad: "Sé que sabéis lo importante que es este congreso, no sólo por lo que supone sobre la puesta en común de las investigaciones actuales y de las que vienen. Me refiero también a lo que significa en el plano simbólico. Me refiero al mensaje que lanzáis al mundo al mostrar vuestro compromiso total para contribuir al progreso de la investigación, prevención y tratamiento de los tumores malignos. Un compromiso que es, también, ejemplo cierto para la sociedad, la del país que sea, y que nos indica que el cuidado de la salud, la educación en salud, nos hará mejores".