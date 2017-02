La palabra barreras no existe para un niño con parálisis cerebral

Tengo parálisis cerebral y no me tomo esta enfermedad como un gran problema, sigo adelante, dice Samuel. Adelante sin poder caminar pero cargado de toneladas de tesón e ilusión. Así llega a entrenar. Es uno más en el equipo infantil del Manchester United. Soy portero, cuenta orgulloso. Utilizo mis rodillas para moverme y saltar. Jamás imaginó estar en el equipo inglés. Samuel es mi mejor amigo. A veces parece que necesita ayuda pero al final él puede hacerlo. Le apasiona el fútbol. Con conocer a sus ídolos, le sorprende el Club. Schweinsteiger, Ibrahimovic o De Gea con unos guantes como regalo.Los futbolistas abrazan al niño emocionados a partes iguales. Nunca, nunca te rindas, me digo siempre. Ha quedado claro. La de Samuel no es una historia más de superación. Es la historia donde la palabra barreras, no cabe.