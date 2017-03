Rechazada en una entrevista de trabajo por su estilo "poco convencional"

Y además... Los tacones a debate

La sorpresa para esta joven de 26 años vino después de la primera entrevista, cuando le informaron que la ropa que llevaba puesta era “inapropiada” para la siguiente fase.

Normalmente Rosie suele llevar un aspecto más desenfadado. “Siempre pienso en qué llevar –a una entrevista- e informo de mi pelo y piercings. La empresa no me dijo que me vistiera de ninguna manera en concreto, pero que sí fuera casual y elegante, y eso es lo que hice (…) El entrevistador dijo que le gustaba mi estilo, pero no era apropiado para la empresa”, ha explicado la chica al Daily Mail.

Rosie asegura que tiene una demostrada experiencia en puestos similares y hasta entonces, su peculiar estilo nunca había supuesto un problema. Una situación un tanto curiosa si tenemos en cuenta que, para una vez que la chica decidía ir más recatada y clásica para optar a un trabajo, la empresa va y la rechaza. Lo que si le dijeron fue que su peinado era “poco convencional”, aunque según el entrevistador, eso no suponía ningún problema. Sin embargo, sus tatuajes perfectamente visibles ni fueron mencionados. A Rosie le ofrecieron volver otro día pero “vestida apropiadamente”, aunque decidió no volver. Una experiencia que, desde luego, va a recordar.

La chica llegó a casa tan sorprendida por lo que le acababa de ocurrir, que decidió compartirlo en Twitter y colgó una foto para que todos vieran cómo iba vestida.





Hi @BootsUK. I wasn't allowed to continue with my interview today because I wasn't dressed "conservatively enough". I thought I looked nice! pic.twitter.com/dB8OerYQND — Rosie (@rsiereilly) 6 de marzo de 2017

Desde luego, el éxito que Rosie no consiguió en su entrevista de trabajo, sí lo ha conseguido con su publicación en las redes sociales.