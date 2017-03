Residentes de un pueblo de Canadá abrieron el grifo y... el agua era rosa

Imagina levantarte por la mañana y, al abrir el grifo, encontrar que el agua es de color rosa. Ocurrió en Onoway, un pequeño pueblo al norte de Canadá, donde sus habitantes quedaron completamente desconcertados al ver lo que estaba ocurriendo, según informa Huffington Post.

Las redes sociales no tardaron en echar humo. Las fotografías acerca del misterioso agua rosa inundaban Twitter con comentarios como: "No es soda ni limonada rosa, sino una muestra de lo que está saliendo de los grifos en Onoway".

It's not Cream Soda or pink lemonade but a sample of what is coming out of the water taps in Onoway. @ctvedmonton pic.twitter.com/hvxJm3eZuR