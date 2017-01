El Rey Don Juan cumple 79 años

Don Juan Carlos celebra este 5 de enero su 79 cumpleaños, el tercero después de su abdicación. En cuanto a la celebración, el exmonarca lo hará en la intimidad en víspera de la recepción de la Pascua Militar, acto al que, desde su abdicación, no asiste. El padre de Felipe VI no ha tenido apenas actos oficiales, no le hemos visto mucho públicamente, ni siquiera ha estado presente en muchos momentos familiares.