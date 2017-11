El Rey anima a las empresas de España y EEUU a colaborar y explorar juntas nuevos mercados

Presidente de la Cámara de EEUU dice que ante una "deriva" política deben advertir de los riesgos "sin dobles lenguajes"

Y ha apostado porque eso se haga no sólo en España y en Estados Unidos, sino también en terceros mercados, especialmente en Latinoamérica. Para ello, se ha mostrado seguro de que la que Cámara de Comercio de los EEUU en España "va a seguir realizando una labor fundamental, como ha hecho durante los últimos cien años".

Malet ha defendido que, aunque las asociaciones empresariales no deben hacer política y la Cámara es apolítica "cuando los políticos, los gobernantes, llevan a cabo procesos que pueden poner en peligro puestos de trabajo, inversiones y el bienestar de las familias" las asociaciones deben "estar ahí.

"No para crear puentes. No para crear soluciones paralelas. No para contemporizar, hacer seguidismo o ponerse de perfil. Sino para analizar las situaciones en profundidad y advertir de los riesgos a nuestros socios y a la sociedad, claramente, sin dobles lenguajes ni equilibrios semánticos", ha remarcado.