Los Reyes Magos llegan a España pasados por agua, custodiados por dragones, con 'drag queens' y kilos de mandarinas

Los Reyes Magos llegarán este año a España pasados por agua, en diferentes medios de transporte como barcos, helicópteros o trenes, custodiados en algunas provincias por los dragones de Khaleesi, y acompañados por los emoticonos del Whatsapp en otras. Algunas cabalgatas también servirán como reivindicación y otras como recuerdo a las víctimas del terrorismo. Además, a los caramelos sin gluten se sumarán en esta ocasión kilos de mandarinas. Este año tampoco falta la polémica en Madrid con la carroza por la diversidad capitaneada por 'drag queens'.

Si bien, el tiempo no impedirá que en algunas islas y provincias costeras, los Magos de Oriente lleguen el viernes 5 en barco, velero o catamarán, como en Palma de Mallorca, Menorca, Gran Canaria, Valencia o La Coruña. En el caso de las Palmas de Gran Canaria, los Reyes atracarán en la Estación de Cruceros del Muelle de Santa Catalina, donde miles de niños esperarán su llegada. Mientras, en Tenerife, serán recibidos por más de 18.000 personas en el Estadio Heliodoro Rodríguez, hasta donde se trasladarán en helicóptero.

Después de su llegada y saludo a todos los niños que les esperarán en las distintas ciudades de España, los Reyes Magos protagonizarán los tradicionales desfiles o cabalgatas en las que no estarán solos. Así, en Murcia estarán custodiados por uno de los grandes dragones de Daenerys Targaryen, uno de los personajes principales de la serie de ficción Juego de Tronos.

PARAGUAS PARA LA LLUVIA, NO PARA CARAMELOS

En cuanto a las inclemencias meteorológicas, algunas ciudades han invitado a llevar paraguas para no mojarse porque "no hay plan B" si llueve, como en el caso de Burgos, mientras en otras, como Salamanca se ha prohibido la utilización de los mismos si no se usan para cubrirse sino de forma invertida para recoger una mayor cantidad de los dulces que se lanzan desde las carrozas.