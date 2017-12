Richard Gere asiste esta semana al Senado para participar en un encuentro sobre la situación de personas sin hogar

El actor y activista humanitario Richard Gere participará en el encuentro entre parlamentarios y directivos de La Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS Fundación), 'Sinhogarismo y violencia' que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de diciembre a las 19.00 horas en la Sala Europa del Senado de España, según ha comunicado la institución.

Para el rodaje de esta película, el actor se vistió y asumió el papel de mendigo y se sentó en una esquina, mientras que las cámaras de rodaje estaban ocultas en apartamentos o sobre los tejados de los edificios. "Nadie me prestó atención, es la primera vez que he sido invisible en los últimos 45 años", reveló el actor.

"Si esto me sucede a mí imagínate a alguien que no es una estrella de cine, que no es rico no tiene acceso al poder. Todos estamos buscando un hogar, como parte de la sociedad y del progreso", concluyó el actor durante la rueda de prensa.