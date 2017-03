Rifirrafe entre Podemos y PP en Galicia a raíz de un tuit sobre violencia machista de la líder morada Carmen Santos

En Marea defiende a Santos, el PSdeG ve "excesivo a todas luces" el comentario y los populares no descartan tomar medidas contra ella

Un tuit emitido este domingo por la secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, sobre violencia machista ha encendido las redes sociales con duras críticas de cargos del PPdeG y otros usuarios y, ya de una manera más formal, ha originado la reacción de los populares a través de un comunicado de prensa oficial este lunes en el que piden al portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, que diga si respalda a la también diputada.

El tuit de Santos que desató esta polémica dice: "Hoxe todas na loita feminista. Revindicamos q nn nos asasinen señores do @ppdegalicia. Politizades con pasividade --Hoy todas en la lucha feminista. Reivindicamos que no nos asesinen señores del @ppdegalicia. Politizáis con pasividad--. Las reacciones llegaron incluso del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien adjuntó una foto del tuit y comentó: "@CarmenSantosQ.; como lle mola desfasarse... Eso sí, mentres se mete con nos, deixa en paz a @VillaresLuis --@CarmenSantosQ.; como le mola desfasarse... Eso sí, mientras se mete con nosotros, deja en paz a @VillaresLuis--".

Ya en el comunicado enviado este lunes, el PPdeG ha solicitado "una disculpa inmediata" por parte de Villares por la "opinión vertida por una de sus diputadas", al entender que la afirmación de Carmen Santos, "metafórica o no, trasciende de la crítica política". "Es un insulto a la trayectoria de un partido que siempre fue ejemplar en la lucha contra la violencia de genero y un intento por vincular nuestras siglas con el asesinato de mujeres en nuestro país".

Preguntado por esta cuestión en rueda de prensa, Luís Villares ha lamentado que se genere "una polémica interesada" por "el lugar donde va una coma", en referencia a que faltaría este signo ortográfico antes de poner "señores del @ppdegalicia". Esta justificación también ha dado, aunque posteriormente a la rueda de prensa, Carmen Santos, quien en una intervención este lunes situó el debate en los "recortes" en materia de violencia machista y quien también dijo que en el tuit de Rueda había fallos ortográficos (en referencia a que sí en gallego no lleva tilde o nos pronombre va acentuado).

"Carmen Santos no puede hablar en nombre de toda Galicia, pero conviene aclarar si habla en nombre de toda la dirección de Podemos y de En Marea. Por tanto, solicitamos una aclaración y una disculpa expresa por parte de la diputada en cuestión pero, sobre todo, de su jefe de filas para así poder juzgar con más informaciones si este fue uno de los múltiples excesos verbales de la izquierda rupturista o una acusación de mucho mayor calado y que podría tener recorrido más allá de los estamentos institucionales", apunta el PPdeG en su comunicado.

Al respecto de este posicionamiento y preguntada en rueda de prensa, Carmen Santos ha acusado al PPdeG de, "en lugar de hablar de la clave cuestión y del sentido del tuit, intentar utilizar de una manera partidista y bastante irrespetuosa una problemática realmente ofensiva para las mujeres en la que ellos (por los populares) no están actuando de forma correcto y no están haciendo la política que dicen que están haciendo".

Así, la dirigente gallega de la formación morada ha incidido en que desde el año 2010 "ha disminuido en un 26 por ciento" las políticas de prevención y para paliar la violencia machista. "Que las mujeres estamos siendo asesinadas y que llevamos cuatro víctimas en lo que va de año", ha recordado.

Carmen Santos ha lamentado que el PPdeG haga "acusaciones absolutamente falsas" sobre su tuit, independientemente de que puedan compartir o no el contenido de fondo. Así, ha dicho que como "gobierno son responsables de no dar las medidas oportunas para poder luchar de manera real contra la violencia machista y contra los asesinatos" y ha aclarado que "eso es lo que se quiso reivindicar con ese tuit" y que "las mujeres son víctimas de la violencia de género en todos los ámbitos, no sólo asesinadas".

La secretaria xeral de Podemos Galicia también ha reprochado al PPdeG y a los cargos populares de "falta de respeto" hacia ella en las contestaciones, lo que, según su interpretación, también "muestra cuál es su compromiso y su defensa real sobre las mujeres y la libertad de expresión y muchas otras cuestiones". A mayor abundamiento, ha censurado que Rueda, como responsable orgánico en la Xunta de la Secretaría Xeral de Igualdade, emitiese ese tuit en el que en su "opinión" le "falta al respeto".

De hecho, Santos ha entendido que si no compartía su comentario en la mencionada red social, Rueda tendría que haberle "llamado" por teléfono, como "compañeros" que son del arco parlamentario, más allá de las diferencias de partido, y "estar a la altura de su cargo" en lugar de "montar una bulla mediática para desviar la atención sobre lo importante: que están asesinando mujeres y que no están haciendo lo suficiente para paliar esa lacra".

OTRAS REACCIONES EN EL PARLAMENTO

Sobre el comentario en las redes sociales de la líder de Podemos en Galicia se han pronunciado este lunes, además del portavoz de En Marea, los del PPdeG y PSdeG. El primero en hacerlo, al ser requerido por los periodistas, ha sido el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, quien ha juzgado el comentario "excesivo a todas luces".

"Sin duda puede hacerse más, y debemos hacer más", ha admitido, pero ha rechazado "adjudicar la responsabilidad a un gobierno" de la violencia de género, obviando "la responsabilidad individual" de los maltratadores.

En una comparecencia posterior, Luís Villares, que lamentó la "polémica interesada" por "el lugar donde va una coma", ha pedido "reconducir" el debate al presupuesto que destina la Xunta para combatir la violencia machista.

"Hay una vinculación directa (...) entre el aumento de las muertes y la reducción de recursos como consecuencia de estos años de recortes", ha significado, para exigir que se "reviertan" ambas tendencias. En este sentido, ha respondido que "las comas" no son importantes en las redes sociales, sino "en los presupuestos".

EL PP NO DESCARTA TOMAR MEDIDAS

Por su parte, Pedro Puy (PP) ha exigido una "rectificación" de Carmen Santos, máxime si "el problema es de puntuación", porque supondría "avanzar bastante en las buenas relaciones" entre los grupos con representación parlamentaria.

No en vano, como ha opinado Puy Fraga, es "fácil" aclarar la "omisión" de una coma y, tras lamentar que aún no se hayan materializado las "disculpas", ha advertido de que no se descartan "actuaciones ulteriores" de su partido --que no ha querido aclarar-- en caso de que éstas no lleguen.

Y es que se trata de un comentario "altamente ofensivo" en el que no ha pasado por alto el hecho de que, ha incidido, se vinculen "las siglas del PP" a un mensaje público sobre la violencia de género, independientemente de la colocación de las comas. "Es indecente", ha reprobado.