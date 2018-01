Rivera critica la actuación del Gobierno pero asegura que no pedirá dimisiones hasta escuchar explicaciones

Ciudadanos quiere saber si es, en estos casos, es el Ejecutivo o la concesionaria quien prohíbe la circulación de coches sin cadenas

Para el líder de Ciudadanos, el "caos" vivido el sábado en la AP-6 demuestra, no sólo una falta de coordinación, sino también "de previsión" ya que, "no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera nevada" que se produce en el país. Ahora, según ha señalado, quiere saber si "cada vez que en España nieve, no va a haber quitanieves, no va a haber coordinación o van a quedar las carreteras bloqueadas".