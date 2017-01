Robbie Williams se desinfecta las manos después de saludar a sus fans

El cantante se ha convertido en polémica después de que en un concierto que dió en Año Nuevo se frotara con alcohol desinfectante las manos tras haber saludado a los fans que se encontraban en primera fila. Tampoco ayuda que Williams acompañara esta acción de un gesto de asco en su cara. Esto no ha gustado a sus seguidores, aunque él no ha dudado en bromear sobre esto en las redes sociales, asegurando que no le gusta que le toquen.