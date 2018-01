Rocío Cortizo deberá admitir que atentó contra el honor del torero Víctor Barrio y pedir perdón público en Facebook

Rocío Cortizo, que fue demandada por la Fundación Toro de Lidia por atentar contra el honor del torero Víctor Barrio --que murió por una cogida en la plaza de toros de Teruel el 9 de julio de 2016--, deberá retractarse y pedir perdón público por los daños ocasionados a través de la red social Facebook, donde tendrá que publicar un mensaje.

"Siendo que tales expresiones no fueron afortunadas y no debieron utilizarse, me desdigo de las mismas y lamento profundamente los daños que he podido ocasionar. Así las cosas, y por la intromisión ilegítima en el derecho al honor de don Víctor Barrio y de su familia, me comprometo a indemnizar a la familia del torero fallecido como modo de reparación del daño ocasionado", concluye el mensaje en la red social.