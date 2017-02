Rosario Porto aparece desmayada en su celda tras ingerir varias pastillas el día de su traslado de cárcel

Rosario Porto, la madre de Asunta que apareció muerta en septiembre de 2013, apareció este viernes desmayada en su celda de la cárcel de Teixeiro tras ingerir varias pastillas, coincidiendo con el día en que iba a ser trasladada de prisión, para cumplir condena en la de A Lama, en Pontevedra.

Fuentes penitenciarias han confirmado a Europa Press que este jueves le había sido comunicado su traslado a la cárcel de A Lama, un procedimiento habitual en estos casos una vez que la condena es firme. Así, se realizan unos informes que se envían a Instituciones Penitenciarias, que decide la cárcel de cumplimiento.

Las mismas fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que no es la primera vez que Rosario Porto actúa de una forma similar cuando "recibe una noticia que no le gusta", y han hecho notar que la ingesta de pastillas ha coincidido con la hora de recuento de presos, en torno a las 8,00 horas de la mañana, con lo que entienden que se trató de una "llamada de atención" y no un intento real de quitarse la vida.

