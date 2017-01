Un perro muere después de que le abandonaran a 30 grados bajo cero

Tori, un perro, fue abandonado por sus dueños a las afueras del aeropuerto de Koltsovo, en Rusia, después de que no pudiera acceder al vuelo debido a un problema de papeleo. Las temperaturas de 30 grados bajo cero que se estaban dando provocaron la muerte del animal.

Una pareja rusa abandonó a su perro Tori a las afueras del aeropuerto de Koltsovo, en Rusia, después de que el animal no pudiera acceder al vuelo porque no habían realizado el papeleo de manera correcta, según informa 'Daily Mail'.

Como consecuencia de las frías temperaturas que rondaban los 30 grados bajo cero, el perro fue encontrado muerto tres días después mientras ellos ya disfrutaban de sus vacaciones en Alemania.

Al llegar a Hamburgo, los sus hijos comenzaron a preguntar por el animal. Entonces, la mujer decidió escribir un anuncio: " Estamos buscando a nuestro perro. Es de color canela. Lo dejamos en el aeropuerto porque no le dejaron subir al avión".

El animal fue encontrado en una parte del aeropuerto donde no suele ir nadie. "No puedo creer que alguien sea capaz de hacer una cosa así", ha dicho un portavoz del lugar. Además, ha aprovechado para criticar que el matrimonio no buscara ayuda en el aeropuerto para encontrar una solución al problema, " si hubiéramos sabido del problema, el perro estaría vivo".

En el aeropuerto afirman que cuando preguntaron al hombre qué había hecho con el perro, respondió que se lo había "dejado a un amigo".

Unas 7.000 personas ya han firmado una petición para que se haga justicia en este caso.